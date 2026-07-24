Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 11

Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых беспилотников за утро выросло до 11.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Сергей Собянин в своем канале в «Макс» в 10:45 мск. До этого, в 10:39 мск, мэр сообщил о пяти сбитых БПЛА.

Всего за ночь, по данным Минобороны, над регионами России, в том числе над Московской областью, были перехвачены и уничтожены 571 украинский беспилотник.