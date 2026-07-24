Калининград недосчитался туристов

Калининград потерял десятую часть туристов. Все из-за аномальной жары и сложностей с поездками в регион, заявили в Ассоциации туроператоров России. По оценке участников туристического рынка Калининградской области, загрузка отелей снизилась с прошлогодних 100% в пиковый сезон до 50-70% в 2026-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Из-за нестабильного авиасообщения туристы в первую очередь отказываются от экскурсионных туров, пояснил руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин:

«Тренда Калининграда как морского курорта особо нет. Он все равно воспринимается в основном в качестве экскурсионного направления. Море там, так или иначе, все-таки северное и малосоленое. Между тем ряд северо-западных регионов сохраняет рост, особенно те, что показывали двузначные цифры по его динамике, но при этом база была низкой, скажем так. Есть отдельные виды туризма по Алтаю, Золотому кольцу.

На спрос в основном повлиял момент, связанный с логистикой. Сейчас нестабильное расписание, топливный кризис. Автотуризм в этом году довольно сильно просел, и доходы населения не в лучшей форме. Но в этом году более или менее стабильная ситуация во внутрирегиональном туризме, а также остается спрос на поездки между соседними регионами.

То есть это варианты, когда можно доехать, условно, на одном баке. Запрос на отдых никуда не делся».

Калининградский гостиничный сектор рассчитывает на восстановление спроса к осени. При этом о снижении потока гостей ранее заявляли отельеры Санкт-Петербурга и Карелии. Они называли ситуацию катастрофической, рассказывал “Ъ FM”. Как отмечали собеседники, это следствие топливного кризиса. Из-за этого сегмент автопутешествий в этом году покажет серьезный спад, уверен президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков:

«Россияне сегодня принимают решения, исходя из трех аспектов: безопасность поездки, ее бюджет и третий — есть ли альтернативные варианты. Причем в последнем случае речь идет как о путешествии за границу, так и о сценарии остаться дома и отложить поездку на более поздний срок. У нас ожидается активная фаза снижения глубины бронирования: раньше было две недели, сейчас еще меньше. Иногда решение принимается за несколько дней. Раньше поездка в летний сезон планировалась на 10-14 дней. Сейчас ездят часто, но буквально на несколько дней, не более трех-четырех суток.

Москвичи снизили свою активность в поездках на автомобиле. Сейчас ситуация с бензином чуть полегче, но в целом никто рисковать не планирует.

Недозагружена столица, недозагружен Питер, недозагружена Карелия. Как нам кажется, тенденция к снижению турпотока по России продолжится. Пока тревожность, турбулентность сохраняются. Многие либо не будут путешествовать, либо выберут на это лето Турцию или Юго-Восточную Азию».

В первом полугодии россияне совершили немногим более 40 млн поездок по стране, сократив их количество на 3%, подсчитали аналитики АТОР. В прошлом году интерес граждан к отечественным курортам показывал рост плюс 7% по сравнению с 2024-м.

Юлия Савина