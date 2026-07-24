«Ведомости»: бывшая шерпа России в G20 Лукаш может стать сенатором

Бывшая шерпа (представитель президента) России в G20 Светлана Лукаш выдвинулась на выборы депутатов заксобрания Еврейской автономной области по списку «Единой России». После выборов ее могут делегировать в Совет Федерации, утверждают источники «Ведомостей». Такой вариант, по их словам, сейчас находится на стадии обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Госпожа Лукаш — одна из трех кандидатов на выборы в заксобрание ЕАО от «Единой России». Кроме нее в список входят глава региона Мария Костюк и бывший начальник управления МВД России по ЕАО Александр Добровольский. Последний, как пишут местные СМИ, может возглавить орган.

Светлана Лукаш начала работать в экспертном совете по подготовке и проведению председательства России в G8 в 2006 году. С 2008 года руководила офисом российского шерпы в G8 и G20, а с 2013 года — занимала эту должность. В мае 2026 года вместо нее был назначен начальник экспертного управления президента Денис Агафонов.