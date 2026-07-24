В Ижевске семерых участников ОПГ обвинили в создании сети борделей с подростками

В Ижевске задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемых в создании притонов и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Задержанные — жители Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края. Группа действовала с 2025 года. В нее входили администраторы и водители-охранники. Притоны действовали в четырех районах Ижевска: Первомайском, Устиновском, Ленинском и Индустриальном. Для оказания инимных услуг использовались оборудованные помещения, а также привлекались несовершеннолетние.

Во время обысков у фигурантов изъяли крупные суммы денег, компьютеры и документацию, подтверждающую преступную деятельность. Следователи допросили более десяти женщин, оказывавших услуги, а также самих задержанных, которые подтвердили причастность к преступлению.

Сотрудники регионального СУ СКР и МВД при силовой поддержке СОБР «Соболь» и ОМОН «Барс» задержали подозреваемых 22 июля. Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией (ст. 241 УК, до шести лет лишения свободы по ч. 2).

Карина Пырина