Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО за первое полугодие снизилась на 3%

Крупнейший российский производитель СПГ «НОВАТЭК» (MOEX: NVTK) по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировал снижение чистой прибыли, относящейся к акционерам, на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 218,7 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО.

Нормализованная прибыль без учета курсовых разниц сократилась более значительно — на 8,7%, до 216,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,9% год к году, до 836,3 млрд руб. Нормализованный показатель EBITDA снизился на 8,8%, составив 430,4 млрд руб. Свободный денежный поток также сократился — чистые средства от операционной деятельности уменьшились на 12%, до 172,2 млрд руб.

Капитальные вложения компании выросли на 20% относительно прошлого года, достигнув 91,7 млрд руб. Долгосрочные активы сократились на 8,8% (до 2,89 трлн руб.). Долгосрочные обязательства снизились на 9,6%, составив 325,5 млрд руб.