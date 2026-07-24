Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО за первое полугодие снизилась на 3%
Крупнейший российский производитель СПГ «НОВАТЭК» (MOEX: NVTK) по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировал снижение чистой прибыли, относящейся к акционерам, на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 218,7 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО.
Нормализованная прибыль без учета курсовых разниц сократилась более значительно — на 8,7%, до 216,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,9% год к году, до 836,3 млрд руб. Нормализованный показатель EBITDA снизился на 8,8%, составив 430,4 млрд руб. Свободный денежный поток также сократился — чистые средства от операционной деятельности уменьшились на 12%, до 172,2 млрд руб.
Капитальные вложения компании выросли на 20% относительно прошлого года, достигнув 91,7 млрд руб. Долгосрочные активы сократились на 8,8% (до 2,89 трлн руб.). Долгосрочные обязательства снизились на 9,6%, составив 325,5 млрд руб.
Снижение чистой прибыли «НОВАТЭКа» по МСФО в первом полугодии 2026 года до 218,7 млрд руб. является частью общей тенденции уменьшения финансовых показателей компании в последние годы. Например, в первом полугодии 2025 года чистая прибыль по МСФО сократилась на 34% до 225,7 млрд руб., а по РСБУ — в четыре раза, до 26 млрд руб. За 2025 год чистая прибыль компании упала в 2,7 раза, до 183 млрд руб. Это происходит на фоне того, что исторически прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО за первое полугодие 2024 года, наоборот, показала значительный рост в 2,2 раза и составила 341,7 млрд руб.
Эти колебания могут быть связаны с различными факторами, влияющими на газовую отрасль, включая мировые цены на энергоресурсы и изменения в логистике поставок. Например, еще в 2020 году причиной снижения прибыли называли падение мировых цен на нефть и газ, а также курсовые разницы. Также с конца 2026 года Евросоюз планирует полностью отказаться от поставок российского СПГ, что может оказать влияние на будущие финансовые результаты компании. При этом «НОВАТЭК» является крупным производителем СПГ, а его проект «Ямал СПГ» остается вторым по величине поставщиком в ЕС, уступая только США.