В Самарской области 2,7% опрошенных Банком России респондентов стали жертвами мошенников

В Самарской области 2,7% из опрошенных 16 тыс. человек оказались жертвами мошенников. Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как выяснилось, больше половины попыток обмана происходили по телефону. Чаще всего жертвы мошенников переводили им деньги, переходили по вредоносным ссылкам, сообщали код из СМС, оформляли кредит, отдавали наличные мошенникам и по указанию неизвестных устанавливали приложение на телефон.

Чаще всего сумма ущерба не превышала 20 тыс. руб.

«С октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков стало обязательным наличие специальной кнопки для пострадавших, которая позволяет клиентам оперативно проинформировать банк о хищении, а также получить электронную справку о мошенническом переводе для обращения в полицию», — сообщили в Банке России.

По инициативе регулятора Государственная дума приняла закон «Антифрод 2.0», согласно которому банк обязан возместить клиенту похищенные мошенниками деньги в результате взлома банковского приложения с помощью вредоносной программы. Ответственность перед людьми будут нести и операторы связи, если не примут меры по защите абонентов от мошеннического звонка.

В начале года в ЦБ сообщили, что объем средств, похищенных мошенниками в 2025 году, составил 29,3 млрд руб. Количество операций, совершенных без согласия клиента, за год увеличилось на 31,2%, до 1,6 тыс. Банки вернули клиентам 1,7 млрд руб., что составляет 5,9% всех операций без добровольного согласия.

Сабрина Самедова