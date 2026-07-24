Макияж на вес золота
Бьюти-тренд на металлик от глаз до кончиков пальцев
Эстетика бежевого минимализма и образы в стиле так называемой clean girl (нарочито «чистый», идеализированный образ) порядком надоели не только модной, но и бьюти-индустрии. Сегодня визажисты и стилисты все чаще обращаются к ярким деталям, которые не просто дополняют образ, а становятся его основными элементами.
Металлические акценты — один из любимых приемов, который всегда работает безотказно. Этот тренд преследует нас уже не один год. Сначала мы вспомнили яркие серебристые глаза из 2000-х, когда в каждой косметичке лежала палетка теней с блестками самых разных оттенков. А сейчас модных инфлюенсеров покорил металлический макияж губ.
Самый востребованный оттенок — бронза. Добиться такого эффекта можно разными способами, например пополнить коллекцию новым блеском Dior и KIKO или найти в косметичке рассыпчатый пигмент NYX и нанести его поверх бронзовой или коричневой помады. Для более легкого финиша можно выбрать бальзам с шиммером. Кстати, с подобными губами ходили модели Channel на прошедшей кутюрной Неделе моды осень-зима 2026.
Там же тренд на металлик стоит отметить и в маникюре. Это не то же, что было популярно в 2010-х: длинные острые ногти, крупные блестки и неоднородная текстура. Сейчас золото — это форма. Короткие квадратные ногти с мягкими углами, отполированные до зеркального блеска, выглядят как маленькие драгоценные слитки на каждом пальце. Такой маникюр может стать хорошим вариантом на каждый день, когда бежевые надоел, а красный кажется слишком банальным.
И третий вариант металлического блеска для самых смелых — нанести золото на виски или под глаза. Стоит признать, что вариант не самый традиционный, но очень свежий. Для тех, кто уверенно чувствует себя в поле экспериментов,— самое то. Такой прием подойдет в качестве акцента для вечернего макияжа, главное здесь — уже не скромничать.
Металлические акценты явно продержатся в топе бьюти-индустрии еще несколько сезонов за счет своей универсальности. Можно выбрать любую зону, оттенок, степень интенсивности — и все равно остаться в тренде.