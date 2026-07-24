В Прикамье стали реже пытаться пронести в суды запрещенные предметы

В первом полугодии 2026 года судебные приставы предотвратили пронос в здания судов Прикамья 134 запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Как рассказали в ведомстве, жители края порой пытаются взять с собой в суд рабочие инструменты и бытовые предметы. Так, при досмотре сумки одного из посетителей были найдены остроконечные кусачки, а у другого — шило. Еще один гражданин решил пронести в суд кастет. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Эти граждане также были подвергнуты административному наказанию.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество попыток проноса опасных предметов в суды края сократилось на 14%.