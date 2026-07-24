В Ульяновске суд взыскал с перевозчика компенсацию вреда в связи с крушением поезда

По иску транспортного прокурора несовершеннолетнему пассажиру, пострадавшему при крушении поезда №302 Москва — Челябинск, решением Засвияжского районного суда Ульяновска назначена компенсация морального вреда, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области

Как отмечает ведомство, ульяновская транспортная прокуратура провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего об оказании некачественных услуг перевозки железнодорожным транспортом.

Установлено, что в апреле 2026 года несовершеннолетний следовал в пассажирском поезде № 302 сообщением Москва — Челябинск. В пути следования в утреннее время вблизи станции Бряндино произошел сход с рельсов вагонов поезда. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения.

В такой ситуации пассажир имеет право на компенсацию морального вреда в результате оказания некачественных услуг перевозки, отмечают в надзорном ведомстве.

Поскольку несовершеннолетний не мог самостоятельно защитить свои права Ульяновский транспортный прокурор обратился в суд с иском.

Засвияжский районный суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с железнодорожной компании в пользу несовершеннолетнего пассажира компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. руб.

Напомним, крушение поезда произошло 3 апреля 2026 года в 06:26 мск в районе станции Бряндино в Ульяновской области. С рельсов сошли и опрокинулись семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва — Челябинск. При опрокидывании вагонов пострадали более 80 пассажиров, из них пятеро — дети. 23 человека, в том числе пятеро детей, госпитализированы. У двоих взрослых переломы, состояние одного взрослого пассажира оценивалось как тяжелое, у остальных госпитализированных пассажиров — средней степени тяжести. Причиной крушения стала трещина, образовавшаяся в рельсе, в следствие чего у рельса отломился большой кусок, и вагоны двухэтажного поезда, попав в разлом, опрокинулись. Обвинение в нарушении правил эксплуатации, приведшем к причинению крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы), было предъявлено инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД».

С требованиями компенсации морального вреда детям, пострадавшим в крушении, также выступил челябинский транспортный прокурор. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в начале июля прокурор потребовал в Копейском городском суде пострадавшему ребенку выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб.

Всего, по данным Уральской транспортной прокуратуры, в интересах пострадавших пассажиров «в суды было подано более 20 исков о компенсации морального вреда на различные суммы от 100 тыс. руб. и выше».

Сергей Титов, Ульяновск