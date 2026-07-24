Скончался экс-руководитель краевого Роскомнадзора

Ушел из жизни бывший руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков. Ему было 69 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Щебетков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Юрий Щебетков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Юрий Щебетков родился в 1956 году в Смоленске. В 1979 году с отличием окончил Московский физико-технический институт. С 1984 года проходил службу в органах государственной безопасности, занимал должность начальника подразделения в УФСБ по Пермском краю.

С 2002 по 2004 год руководил управлением Госсвязьнадзора по Пермской области, с 2004 по 2021 год возглавлял региональное управление Роскомнадзора.