В Белгородской области за сутки 36 человек получили ранения при обстрелах ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Ранения получили 36 человек, сообщил губернатор Александр Шуваев.

«Противник совершил тринадцать обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Также десять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА»,— написал господин Шуваев в Telegram-канале.

Пострадавшие находились в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Госпитализированы 13 человек, трое — в тяжелом состоянии.