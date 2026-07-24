В Башкирии стабилизировалась паводковая ситуация

24 июля в Белокатайском районе сняли с контроля ситуацию с подтоплением трех придомовых территорий на Первой Озерной улице, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Специалисты беспилотной авиации МЧС Башкирии провели контрольный облет населенных пунктов, которые были подтоплены из-за подъема уровня реки Сарс в Аскинском районе. Все территории освободились от воды, ситуация стабилизировалась.

23 июля глава Аскинского района Динис Юсупов заявил, что аварийно-спасательная служба, ликвидировавшая последствия паводка, завершила работу. Он напомнил, что с 19 по 23 июля из-за разлива реки были повреждены 107 жилых домов.

В середине июля Нязепетровское водохранилище в Белокатайском районе сбросило воду в реку Уфа. Уровень воды поднялся, и затопило пять придомовых территорий в селе Белянка. К 20 июля обстановка стабилизировалась, вода отступила на 20 см. 22 июля в МЧС сообщали, что подтопленными остаются три придомовых территории.

Майя Иванова