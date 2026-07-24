Бречалов поручил главам районов оперативно ликвидировать последствия непогоды

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил глава городов и районов оперативно реагировать на последствия непогоды, в частности — чистить ливневки, убирать упавшие деревья и ликвидировать повреждения соцобъектов. О совещании с представителями муниципалитетов руководитель республики в Max.

«Второе — на личный контроль подготовку к приемке школ и детсадов. Она уже началась. Особое внимание — пожарной и антитеррористической защищенности. Третье — отдельно проработать ситуацию с готовностью школьного транспорта и маршрутов»,— сказал господин Бречалов.

Четвертым поручением он назвал дорожный контроль. В работе находится 137 участков. Подрядчики завершили обновление 48 объектов.

«Этот дорожный сезон очень короткий и непростой, поэтому максимальный контроль и добавить ресурсов, чтобы все успеть в срок, но не в ущерб качеству»,— добавил глава.

В завершение Александр Бречалов дал поручение относительно капремонта школ. «У нас 13 объектов, 6 из них мы должны закончить в этом году. Есть те, которые идут с небольшим опережением, есть с небольшим отставанием»,— отметил он. Все учреждения необходимо завершить вовремя, подчеркнул господин Бречалов.