Виновник смертельного ДТП в Перми предстанет перед судом

Прокурор Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в апреле 2024 года в Индустриальном районе города Перми на перекрестке шоссе Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых обвиняемый, управляя автомобилем BMW и двигаясь со скоростью более 130 км/ч, сбил находящихся на проезжей части двух пешеходов, один из которых оказывал второму помощь после произошедшей ранее аварии, ожидая скорую помощь.

В результате ДТП оба пешехода погибли на месте. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Индустриальный суд города Перми.