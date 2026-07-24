С выпускницы пермского вуза взыскали более 100 тыс. рублей за нарушение договора о целевом обучении

Лысьвенский суд взыскал с взыскал с выпускницы ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера компенсацию за невыполнение обязательств по целевому обучению. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В апреле 2019 года краевой минздрав, жительница Лысьвы и ГБУЗ Пермского края «Лысьвенская городская больница» заключили трехсторонний договор, согласно которому девушка должна была освоить специальность «Лечебное дело» в ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера. После окончания вуза она была обязана отработать не менее трех лет участковым врачом-терапевтом в Лысьвенской городской больнице либо продолжить обучение в целевой ординатуре. Во время учебы студентка получала меры поддержки в виде денежных выплат, общая сумма которых составила 112,8 тыс. руб. Завершив учебу, выпускница не трудоустроилась в закрепленной больнице, тем самым нарушив условия договора.

Суд взыскал с ответчицы в пользу краевого минздрава 112,8 тыс. руб. Решение в законную силу пока не вступило.