Нехватку топлива на юго-востоке Башкирии объяснили логистическими сложностями

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев объяснил нехватку топлива недостаточным количеством бензовозов, которые могли бы доставить бензин с нефтебаз на автозаправочные станции. В свою очередь, дефицит бензовозов связан с отсутствием водителей.

Как написал господин Аминев в соцсетях, топливо с нефтебаз доставляют шесть автомобилей, еще два находятся на ремонте. Для улучшения ситуации муниципалитет запросил помощь из Уфы.

«Есть хорошая новость: топлива на базах достаточно, объемы поставок увеличили. Дело не в том, что бензина мало. Проблема в том, что физически не хватает водителей бензовозов, а тех машин, что работают, сейчас гоняют на пределе. От этого повышенная нагрузка — бензовозы чаще ломаются, им нужно время на ремонт»,— объяснил чиновник.

Кроме того, местные власти обратили внимание компании «Башнефть» на соседство Абзелиловского района с городом Магнитогорском, чье население, со слов Айрата Аминева, создает дополнительный спрос. В компании заверили чиновников, что данный фактор будет учтен логистами «Башнефти» при распределении бензовозов.

Идэль Гумеров