Здание логистического центра загорелось в Твери после атаки БПЛА
В административном здании логистического центра в поселке Элеватор произошло возгорание после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
Пострадавших, по словам господина Королева, нет. Сотрудники МЧС потушили пожар, на месте продолжают работать оперативные службы. «Проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта», — написал глава региона в «Максе».
Это не первый случай атаки БПЛА на Тверскую область, нередко приводящий к пожарам на различных объектах. Например, 7 февраля 2026 года после налета БПЛА загорелось предприятие в Конаковском районе, а 9 июля 2026 года — резервуар «Тверской нефтебазы». Также были зафиксированы возгорания жилых домов: 23 марта 2026 года квартира загорелась в Зубцово, а 6 января 2026 года беспилотник врезался в многоквартирный дом в Твери, что привело к пожару и гибели одного человека.
Похожие инциденты фиксировались и в других российских регионах. Так, 23 февраля 2026 года пожар в промзоне начался в Татарстане после атаки БПЛА, а 4 октября 2025 года возгорание произошло в промзоне в Ленинградской области. 2 декабря 2025 года в Орловской области БПЛА атаковал объекты топливно-энергетического комплекса, что также привело к пожару. Эти события свидетельствуют о продолжающихся инцидентах, связанных с атаками БПЛА на различные объекты, включая промышленные, инфраструктурные и жилые.