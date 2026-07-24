Здание логистического центра загорелось в Твери после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это не первый случай атаки БПЛА на Тверскую область, нередко приводящий к пожарам на различных объектах. Например, 7 февраля 2026 года после налета БПЛА загорелось предприятие в Конаковском районе, а 9 июля 2026 года — резервуар «Тверской нефтебазы». Также были зафиксированы возгорания жилых домов: 23 марта 2026 года квартира загорелась в Зубцово, а 6 января 2026 года беспилотник врезался в многоквартирный дом в Твери, что привело к пожару и гибели одного человека.

Похожие инциденты фиксировались и в других российских регионах. Так, 23 февраля 2026 года пожар в промзоне начался в Татарстане после атаки БПЛА, а 4 октября 2025 года возгорание произошло в промзоне в Ленинградской области. 2 декабря 2025 года в Орловской области БПЛА атаковал объекты топливно-энергетического комплекса, что также привело к пожару. Эти события свидетельствуют о продолжающихся инцидентах, связанных с атаками БПЛА на различные объекты, включая промышленные, инфраструктурные и жилые.