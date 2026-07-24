«Представители совершенно иной цивилизации»

В Индии продолжаются протесты зумеров. Изначальной причиной беспорядков стали обвинения в коррупции в адрес чиновников сферы образования. Сейчас студенты требуют реформ государственных институтов и сокращения запретов. Акции поддержала классическая индийская оппозиция. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее глобальным трендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Пока внимание мирового сообщества сосредоточено на решении глобальных конфликтов, в Индии вспыхнуло «восстание зумеров» во главе с «Народной партией тараканов». Как это часто бывает, началось с малого. Студенты возмутились из-за масштабных утечек экзаменационных билетов. По мере расширения протестов требования стали уже политическими: долой коррупцию в образовании, полицейский произвол и так называемую цифровую цензуру.

Глава Верховного суда страны Сурья Кант в свое время назвал молодых активистов и блогеров «тараканами» и «паразитами общества». На это последовал соответствующий креативный ответ в виде создания одноименного движения. В общем и целом, классика — конфликт отцов и детей, ну или даже дедов и внуков. Первые живут прошлым, не понимая, что наступило будущее. Вторые как раз пытаются об этом напомнить.

Акции проходят по всей стране, есть пострадавшие среди демонстрантов и правоохранителей. Молодежь поддержала классическая оппозиция во главе с Рахулом Ганди. Да, тем самым. Это прямой потомок Махатмы Ганди и родной внук Индиры Ганди. Не будем напоминать, кто это такие.

Но вернемся к зумерам. Это абсолютно новое явление двадцатых годов XXI века. Речь порой о совсем молодых людях, которых именуют поколением Z. Они организуются, используя современные коммуникационные технологии, без ярко выраженных лидеров и выходят на массовые акции протеста. Как было сказано выше, бросая вызов классическим закостенелым политическим структурам. В индийском случае это произвол чиновников от образования. Шри-Ланка, Мадагаскар, Непал, Бангладеш — страны, в которых уже таким образом удалось сместить правительства. В Индии, как считается, такой угрозы пока что нет, но масштаб акций серьезный.

Происходящее называют самым сложным вызовом для премьер-министра Нарендры Моди за все 12 лет его правления.

Есть мнение, что именно зумеры в состоянии изменить мировой порядок, которым управляют люди из прошлого. А они — представители совершенно иной цивилизации, которая на нашу голову незаметно для всех обрушилась. Не хотят они в тот дивный мир, когда дети со двора кричали: «А Павлик выйдет?» или когда белье стирали в озере посредством деревянных досок. Хотя молодежь непредсказуемая. Возможно, многим это и понравится.

Но есть одно большое но. Вызывает раздражение, когда одним предлагается вручную белье стирать, а другие, те, что в меньшинстве, пользуются всеми благами современной цивилизации, а несогласных с таким порядком вещей называют «тараканами» и «паразитами». В итоге приходят зумеры и устанавливают свои порядки. Вот такое нас всех, возможно, ждет будущее.

Дмитрий Дризе