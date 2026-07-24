В Москве задержали женщину при попытке подрыва сотрудника органов безопасности

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю женщину в момент закладки самодельной бомбы под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. В настоящее время задержанная находится в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина через Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) связалась с представителем украинских спецслужб. Она согласилась выполнить его задание в обмен на постоянное место жительства в одной из стран ЕС.

Как сообщили в ЦОС, по заданию куратора женщина сперва транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж, затем вернулась в Россию, где забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и прибыла в Москву для совершения теракта.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о квалификации ее действий также по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.