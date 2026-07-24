Евросоюз ввел санкции против министра спорта России Михаила Дегтярева

Евросоюз ввел санкции против уроженца Самары, министра спорта РФ Михаила Дегтярева и помощника президента России Владимира Мединского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Михаил Дегтярев в 2007 году избрался депутатом Самарской губернской думы от ЛДПР. С 2006 по 2012 год он был координатором Самарского регионального отделения партии. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы от ЛДПР. С 2016 года возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

20 июля 2020 года он был назначен врио губернатора Хабаровского края. 19 сентября 2021 года выиграл досрочные выборы главы региона (56,77% голосов). С 14 мая 2024 года — министр спорта РФ, с 13 декабря 2024 года также занимает пост президента Олимпийского комитета РФ.

Андрей Сазонов