Жителя Башкирии будут судить за гибель племянника в ДТП

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 22-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в мае этого года обвиняемый, не имея водительских прав и будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля «Ока». На участке дороги Иглино – Красный Восход он превысил скорость и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате аварии племянник водителя, который находился вместе с ним в автомобиле, скончался на месте от полученных травм.

Майя Иванова