«Уралмостострой» оштрафовали за сброс стройматериалов в реку Белую

По постановлению прокурора Уфы АО «Уралмостострой» оштрафовали на 50 тыс. руб. за сброс стройматериалов в реку Белую. Компанию привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, согласно муниципальному контракту компания проводит капитальный ремонт моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

Как следует из видеоролика, опубликованного в соцсетях, на который обратила внимание прокуратура, в июне этого года работники компании возле одной из опор на объекте сбрасывали доски и строительный материал в реку.

Майя Иванова