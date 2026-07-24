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Уголовное дело о нападении подростков на прохожих возбуждено в Нижнем Новгороде

Уголовное дело о хулиганстве по ст. 213 УК РФ расследуют в Нижнем Новгороде из-за сообщений о нападении подростков на прохожих в центре города. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В СМИ появилась информация о том, что группа подростков систематически нападает на людей. «Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Потерпевшим был причинен физический и имущественный вред. Отмечается, что подростки не в первый раз совершают подобные действия», — уточнили в СК.

Подозреваемых ищут, расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

Владимир Зубарев