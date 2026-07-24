Атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Главное
ВСУ атаковали гражданские объекты Санкт-Петербурга военными беспилотниками
Сегодня ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Известно о трех пострадавших в результате удара по складу Wildberries в деревне Новосаратовка.
Ленинградская область
- Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 01:43. За ночь силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
- В результате падения БПЛА обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.
- В деревне Новосаратовка Всеволожского района (на границе с Санкт-Петербургом) БПЛА атаковали склады компании Wildberies. На складах начался пожар. По официальным данным, пострадали три человека. Они получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
- Следственный комитет России заявил, что в результате атаки ВСУ на гражданские объекты Ленинградской области пострадали мирные граждане. Точное число пострадавших сейчас уточняется, добавили в СКР.
- СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
- Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области был дан в 06:15.
Wildberries
- Wildberries также сообщила о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи (оба располагаются в Санкт-Петербурге). Причины остановки работы не уточняются.
- В самой RWB заявили, что при ночной атаке на склады Wildberries никто не пострадал. «По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — заверили в компании.
- Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках БПЛА на склады компании в Ленобласти (Шушары и Уткина Заводь) и Симферополе. Она добавила, что часть площадей и товаров удалось сохранить.
- 18 июля беспилотниками были атакованы логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и в подмосковной Электростали. Затем нанесен удар по еще одному складу в Подольске. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).
Санкт-Петербург
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Украина атаковала гражданские объекты города с помощью беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе, уточнил господин Беглов.
- Движение по Московскому шоссе перекрыто, сообщает «Фонтанка».
- О пострадавших в Санкт-Петербурге пока не сообщалось.