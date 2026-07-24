Атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Главное

Сегодня ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Известно о трех пострадавших в результате удара по складу Wildberries в деревне Новосаратовка.

Ленинградская область

Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 01:43. За ночь силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В результате падения БПЛА обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.

В деревне Новосаратовка Всеволожского района (на границе с Санкт-Петербургом) БПЛА атаковали склады компании Wildberies. На складах начался пожар. По официальным данным, пострадали три человека. Они получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил, что в результате атаки ВСУ на гражданские объекты Ленинградской области пострадали мирные граждане. Точное число пострадавших сейчас уточняется, добавили в СКР.

СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области был дан в 06:15.

Wildberries

Wildberries также сообщила о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи (оба располагаются в Санкт-Петербурге). Причины остановки работы не уточняются.

В самой RWB заявили, что при ночной атаке на склады Wildberries никто не пострадал. «По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — заверили в компании.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках БПЛА на склады компании в Ленобласти (Шушары и Уткина Заводь) и Симферополе. Она добавила, что часть площадей и товаров удалось сохранить.

18 июля беспилотниками были атакованы логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и в подмосковной Электростали. Затем нанесен удар по еще одному складу в Подольске. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Украина атаковала гражданские объекты города с помощью беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе, уточнил господин Беглов.

Движение по Московскому шоссе перекрыто, сообщает «Фонтанка».

О пострадавших в Санкт-Петербурге пока не сообщалось.

Кирилл Сарханянц