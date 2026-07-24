Омбудсмен Удмуртии встретился с переселенцами из ДНР и ЛНР

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин встретился с беженцами из ДНР и ЛНР, проживающими в пунктах временного размещения (ПВР) на территории республики. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

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«В ходе встречи обсуждались текущие условия проживания, организация питания и быта. Люди открыто делились проблемными ситуациями. Наибольшую тревогу у вынужденных переселенцев вызывают перспективы дальнейшей жизни»,— говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, об оценке поврежденных и разрушенных домов, возможности получения нового жилья, сроках выплат компенсаций. Среди ПВР — пансионат «Лесной хутор» и санаторий-профилакторий ИжГТУ. В аппарате отметили «доброжелательную атмосферу» на местах.