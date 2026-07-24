Дипломаты Японии и КНР поговорили впервые с ноября 2025 года

Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги во время проходящего в Маниле саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассказал журналистам о разговоре со своим китайским коллегой Ван И. Высокопоставленные дипломаты поговорили впервые с ноября 2025 года, с момента заявлений японского премьера Санаэ Такаити о возможном военном вмешательстве Японии в тайваньский кризис, пишет газета The Japan Times.

«У нас была короткая возможность обменяться приветствиями и обсудить двусторонние отношения»,— приводит издание слова министра. Он не стал уточнять, кто именно инициировал этот разговор, но подчеркнул важность обмена мнениями и необходимость оттепели в отношениях стран.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции отметил, что у Ван И «не было запланированных встреч с японской стороной во время пребывания в Маниле».

Несмотря на сохраняющуюся напряженность, стороны постепенно возобновляют контакты. В мае страны провели первые с начала кризиса переговоры на уровне министров торговли, а в сентябре и октябре КНР готов принять крупные делегации японских деловых кругов.

Издание делает вывод, что все эти взаимодействия восприняты в Токио как успех. Контакты могут заложить основу для полноценной встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года

Эрнест Филипповский