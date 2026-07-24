В США прогнозируют наибольшую с конца 80-х годов заболеваемость корью
Число случаев заболевания корью в США на середину июля достигло 2260 — это практически соответствует показателю за весь прошлый год (2289 случаев). Если текущие темпы сохранятся, заболеваемость в стране станет рекордной с начала 1990-х годов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 93% подтвержденных случаев связаны с очаговыми вспышками, которых с начала года зафиксировано уже 34, сообщает Los Angeles Times.
Один из резких скачков заболеваемости наблюдается в Калифорнии: за первые 6,5 месяцев года в штате выявлено 52 случая кори, что уже более чем вдвое превышает итоговый показатель 2025 года (25 случаев). Если динамика не изменится, годовая заболеваемость в штате станет максимальной с 2015 года, когда из-за крупной вспышки в Диснейленде заразились 125 человек.
По данным Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, 49 из 52 заболевших в этом году не были вакцинированы или не имели данных о прививках. Основной удар приходится на детей и молодежь: 15 заболевших — дети до 5 лет, еще 27 — в возрасте от 5 до 19 лет. Врачи связывают распространение вируса со снижением уровня вакцинации в отдельных районах и завозом инфекции из-за рубежа.
Рост заболеваемости корью является глобальной проблемой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает значительное увеличение числа случаев в европейском регионе в 2024 году, где было зарегистрировано почти 149 тысяч заболеваний, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Это самый высокий уровень с 1997 года. Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ связывают это с недостаточным уровнем вакцинации, который остаётся ниже допандемийного уровня (91% в 2024 году против 92% в 2019 году), при необходимой для выработки коллективного иммунитета норме в 95%.
Массовый отказ от плановых прививок во время пандемии COVID-19 привёл к снижению охвата иммунизации против кори. По данным ВОЗ, в 2021 году около 40 миллионов детей пропустили прививки от кори из-за коронавируса, в результате чего в том же году корью заболели 9 миллионов человек, а с января по август 2022 года было зафиксировано более 155,5 тысяч случаев в 153 странах. В России в 2023 году заболеваемость корью увеличилась в 127 раз по сравнению с 2022 годом, достигнув более 12 тысяч случаев.