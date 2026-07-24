В США прогнозируют наибольшую с конца 80-х годов заболеваемость корью

Число случаев заболевания корью в США на середину июля достигло 2260 — это практически соответствует показателю за весь прошлый год (2289 случаев). Если текущие темпы сохранятся, заболеваемость в стране станет рекордной с начала 1990-х годов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 93% подтвержденных случаев связаны с очаговыми вспышками, которых с начала года зафиксировано уже 34, сообщает Los Angeles Times.

Один из резких скачков заболеваемости наблюдается в Калифорнии: за первые 6,5 месяцев года в штате выявлено 52 случая кори, что уже более чем вдвое превышает итоговый показатель 2025 года (25 случаев). Если динамика не изменится, годовая заболеваемость в штате станет максимальной с 2015 года, когда из-за крупной вспышки в Диснейленде заразились 125 человек.

По данным Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, 49 из 52 заболевших в этом году не были вакцинированы или не имели данных о прививках. Основной удар приходится на детей и молодежь: 15 заболевших — дети до 5 лет, еще 27 — в возрасте от 5 до 19 лет. Врачи связывают распространение вируса со снижением уровня вакцинации в отдельных районах и завозом инфекции из-за рубежа.

Влад Никифоров