Южная Корея оштрафовала TikTok на $7 млн за незаконный сбор данных
Южнокорейская комиссия по защите персональных данных наложила на TikTok штраф в размере 10,3 млрд вон ($7 млн) за незаконный сбор и использование поведенческих данных пользователей сторонних сервисов. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Штраф выписали сингапурской TikTok Pte. Ltd., которая управляет сервисами соцсети в Южной Корее. Регулятор установил, что компания собрала данные 9,45 млн местных пользователей через трекеры на сторонних сайтах и в приложениях для таргетирования рекламы, не уведомив их надлежащим образом.
Кроме того, регулятор предписал принять устраняющие нарушения меры в отношении двух «дочек» Apple Inc. и оштрафовал их суммарно на 252 млн вон, отмечает агентство. Поводом стал сбор голосовых записей и их текстовых расшифровок у пользователей помощника Siri без их согласия. В комиссии уточнили, что Apple собирала эти данные без разрешения до августа 2019 года. С октября 2019-го компания начала запрашивать согласие на запись голоса, но продолжала обрабатывать текстовые расшифровки без разрешения.
Штрафы за нарушение правил обработки персональных данных являются распространенной практикой для технологических компаний. Так, ранее Южнокорейская комиссия по защите персональных данных уже штрафовала Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Netflix на 6,7 млрд вон ($5,7 млн) за нарушение норм конфиденциальности. В случае с Facebook основная часть штрафа была связана со сбором данных пользователей и передачей их третьим сторонам без согласия, а также передачей данных за пределы страны.
TikTok неоднократно сталкивался со штрафами за нарушения, связанные с данными пользователей. Например, в 2021 году Управление по защите персональных данных (DPA) Нидерландов оштрафовало TikTok на €750 тыс. за нарушение конфиденциальности данных детей, не предоставив политику конфиденциальности на голландском языке. В 2023 году Ирландская Комиссия по защите персональных данных (DPC) наложила на TikTok штраф в размере €345 млн за нарушение правил хранения личных данных детей, связанных с настройками приватности и проверкой возраста. Британское управление ICO также оштрафовало TikTok на ?12,7 млн за нарушения обработки данных несовершеннолетних, которые пользовались сервисом без должного уведомления и согласия родителей.
Эти случаи подчеркивают растущее внимание регуляторов к соблюдению правил защиты персональных данных, особенно в отношении несовершеннолетних, и готовность налагать крупные штрафы на IT-гигантов. В России за отказ удалять запрещенную информацию TikTok также получал неоднократные штрафы, а в США власти проявляют озабоченность тем, что китайские власти могут получить доступ к данным пользователей приложения.