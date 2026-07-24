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Южная Корея оштрафовала TikTok на $7 млн за незаконный сбор данных

Южнокорейская комиссия по защите персональных данных наложила на TikTok штраф в размере 10,3 млрд вон ($7 млн) за незаконный сбор и использование поведенческих данных пользователей сторонних сервисов. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Штраф выписали сингапурской TikTok Pte. Ltd., которая управляет сервисами соцсети в Южной Корее. Регулятор установил, что компания собрала данные 9,45 млн местных пользователей через трекеры на сторонних сайтах и в приложениях для таргетирования рекламы, не уведомив их надлежащим образом.

Кроме того, регулятор предписал принять устраняющие нарушения меры в отношении двух «дочек» Apple Inc. и оштрафовал их суммарно на 252 млн вон, отмечает агентство. Поводом стал сбор голосовых записей и их текстовых расшифровок у пользователей помощника Siri без их согласия. В комиссии уточнили, что Apple собирала эти данные без разрешения до августа 2019 года. С октября 2019-го компания начала запрашивать согласие на запись голоса, но продолжала обрабатывать текстовые расшифровки без разрешения.

Эрнест Филипповский

Составлено ИИ-Ассистентъ

Штрафы за нарушение правил обработки персональных данных являются распространенной практикой для технологических компаний. Так, ранее Южнокорейская комиссия по защите персональных данных уже штрафовала Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Netflix на 6,7 млрд вон ($5,7 млн) за нарушение норм конфиденциальности. В случае с Facebook основная часть штрафа была связана со сбором данных пользователей и передачей их третьим сторонам без согласия, а также передачей данных за пределы страны.

TikTok неоднократно сталкивался со штрафами за нарушения, связанные с данными пользователей. Например, в 2021 году Управление по защите персональных данных (DPA) Нидерландов оштрафовало TikTok на €750 тыс. за нарушение конфиденциальности данных детей, не предоставив политику конфиденциальности на голландском языке. В 2023 году Ирландская Комиссия по защите персональных данных (DPC) наложила на TikTok штраф в размере €345 млн за нарушение правил хранения личных данных детей, связанных с настройками приватности и проверкой возраста. Британское управление ICO также оштрафовало TikTok на ?12,7 млн за нарушения обработки данных несовершеннолетних, которые пользовались сервисом без должного уведомления и согласия родителей.

Эти случаи подчеркивают растущее внимание регуляторов к соблюдению правил защиты персональных данных, особенно в отношении несовершеннолетних, и готовность налагать крупные штрафы на IT-гигантов. В России за отказ удалять запрещенную информацию TikTok также получал неоднократные штрафы, а в США власти проявляют озабоченность тем, что китайские власти могут получить доступ к данным пользователей приложения.

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