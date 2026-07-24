Независимого кандидата в парламент Тайваня осудили за финансирование из Китая
Верховный суд Тайваня подтвердил приговор независимому кандидату в законодатели Ма Чживэй, которую осудили на два года и восемь месяцев тюрьмы за получение финансирования из Китая во время избирательной кампании в январе 2024 года. Об этом в пятницу пишет местное издание Taipei Times.
Согласно приговору, Ма Чживэй получила около $32,5 тыс. от двоих китайских знакомых, обозначенных как «Бинцзе» и «А Хао». Деньги пошли на финансирование ее предвыборной гонки в Таоюане. В ответ кандидат передала этой паре визитки сотрудников национальной безопасности и справочник сотрудников по связям между центральным правительством и парламентом. Тем самым она намеревалась поддержать доверие и заручиться дальнейшей финансовой поддержкой.
Окружной суд Таоюаня ранее признал Ма Чживэй виновной в незаконном сборе и использовании личных данных и приговорил к восьми месяцам. Высший суд пересмотрел решение: добавил формулировку о виновности в получении финансирования выборов от организации, фактически контролируемой Китаем. Также суд назвал женщину «местной коллаборационисткой», которая помогала враждебным иностранным силам вмешиваться в выборы, и добавил к сроку два года. Осужденная обжаловала решение, но Верховный суд апелляцию отклонил. Дальнейшему обжалованию приговор не подлежит.
Дело Ма Чживэй является одним из многих расследований по фактам предполагаемого вмешательства Китая в выборы на Тайване. Например, Прокуратура Тайваня ранее (13 января 2024 года) сообщала о расследованиях в отношении более 3,2 тыс. человек, подозреваемых в организации денежных ставок на результаты выборов главы администрации острова. Из них 117 случаев связаны с попытками материкового Китая вмешаться в выборы. В целом по делам о нарушениях на выборах проходят более 3,5 тыс. человек, 76 из которых уже предъявлены обвинения, а 46 задержаны. Некоторые из них использовали криптовалюту для расчётов, пытаясь избежать уголовной ответственности. Правоохранительные органы изъяли у нарушителей около $1,45 млн. Китайские власти также обвиняются в распространении ложной информации о выборах, с чем связано 353 случая расследований (по данным на 13 января 2024 года).