Независимого кандидата в парламент Тайваня осудили за финансирование из Китая

Верховный суд Тайваня подтвердил приговор независимому кандидату в законодатели Ма Чживэй, которую осудили на два года и восемь месяцев тюрьмы за получение финансирования из Китая во время избирательной кампании в январе 2024 года. Об этом в пятницу пишет местное издание Taipei Times.

Согласно приговору, Ма Чживэй получила около $32,5 тыс. от двоих китайских знакомых, обозначенных как «Бинцзе» и «А Хао». Деньги пошли на финансирование ее предвыборной гонки в Таоюане. В ответ кандидат передала этой паре визитки сотрудников национальной безопасности и справочник сотрудников по связям между центральным правительством и парламентом. Тем самым она намеревалась поддержать доверие и заручиться дальнейшей финансовой поддержкой.

Окружной суд Таоюаня ранее признал Ма Чживэй виновной в незаконном сборе и использовании личных данных и приговорил к восьми месяцам. Высший суд пересмотрел решение: добавил формулировку о виновности в получении финансирования выборов от организации, фактически контролируемой Китаем. Также суд назвал женщину «местной коллаборационисткой», которая помогала враждебным иностранным силам вмешиваться в выборы, и добавил к сроку два года. Осужденная обжаловала решение, но Верховный суд апелляцию отклонил. Дальнейшему обжалованию приговор не подлежит.

Эрнест Филипповский