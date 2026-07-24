Пермский бегун в тридцать пятый раз стал чемпионом страны

Пермяк Владимир Никитин выиграл золотую медаль в беге на 5 тыс. м на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в эти дни в Екатеринбурге. Спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 39,74 секунды.

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Второй результат показал Евгений Рыбаков, представляющий Кемеровскую область,— он финишировал за 13 минут 51,17 секунды. Тройку лидеров замкнул Сергей Шаров (Нижегородская область) с результатом 13.51,52.

Стоит отметить, что темп забега был довольно высоким, а борьба за призовые места шла до последних метров. Бегуны Рыбаков и Шаров, традиционно сильные конкуренты на этой дистанции, уступили пермяку лишь в концовке, что говорит о высокой конкуренции среди российских стайеров.

Для Владимира Никитина этот успех стал очередным подтверждением его стабильности на национальном уровне — спортсмен уже не первый год входит в число сильнейших бегунов России на средних и длинных дистанциях. Как сообщило министерство спорта Пермского края, он в 35-й раз завоевал почетный титул.