В Латвии запретили импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Сейм Латвии принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, а также одежды и обуви из России и Белоруссии. Ограничения распространяются как на прямой импорт, так и на ввоз через третьи страны, сообщила пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонда Бергманиса, решение направлено на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины.

Точный перечень подпадающих под ограничение позиций определит Кабинет министров Латвии. Новый закон также затрагивает товары, которые могут использовать для распространения дезинформации и пропаганды. Правительство страны обязали каждый год оценивать влияние запрета на безопасность Латвии.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.