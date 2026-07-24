США впервые за 30 лет закупили ракеты предыдущего поколения для Patriot

Вооруженные силы США впервые за 30 лет закупили ракеты поколения PAC-2 для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на данные компании Raytheon.

По данным издания, с 1990-х годов Пентагон закупал только более современные перехватчики PAC-3 MSE, а запасы PAC-2 пополнял за счет заводской модернизации уже имеющихся на складах ракет.

Отказ от новых закупок PAC-2 ранее поставили под сомнение в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. В докладе к проекту закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 финансовый год законодатели указали, что ракеты GEM-T продолжают эффективно дополнять системы PAC-3 в условиях реальных боевых действий.

Разновидность модификации GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) остается единственной версией семейства PAC-2, выпускаемой в настоящее время. Она оснащена усовершенствованной головкой самонаведения и модернизированным взрывателем для поражения скоростных баллистических ракет и целей с малой площадью рассеяния. Современные пусковые установки Patriot позволяют комбинировать крупные ракеты PAC-2 с боеприпасами серии PAC-3.