США впервые за 30 лет закупили ракеты предыдущего поколения для Patriot
Вооруженные силы США впервые за 30 лет закупили ракеты поколения PAC-2 для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на данные компании Raytheon.
По данным издания, с 1990-х годов Пентагон закупал только более современные перехватчики PAC-3 MSE, а запасы PAC-2 пополнял за счет заводской модернизации уже имеющихся на складах ракет.
Отказ от новых закупок PAC-2 ранее поставили под сомнение в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. В докладе к проекту закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 финансовый год законодатели указали, что ракеты GEM-T продолжают эффективно дополнять системы PAC-3 в условиях реальных боевых действий.
Разновидность модификации GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) остается единственной версией семейства PAC-2, выпускаемой в настоящее время. Она оснащена усовершенствованной головкой самонаведения и модернизированным взрывателем для поражения скоростных баллистических ракет и целей с малой площадью рассеяния. Современные пусковые установки Patriot позволяют комбинировать крупные ракеты PAC-2 с боеприпасами серии PAC-3.
Увеличение закупок ракет PAC-2 для ЗРК Patriot Армией США является частью более широкой тенденции по наращиванию поставок вооружений, что объясняется ростом спроса на ракеты Patriot со стороны США и их союзников для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны. Это происходит на фоне опасений Пентагона по поводу сокращения запасов вооружений. Ранее, в 2026 финансовом году, Армия США уже планировала выделить более 1,3 миллиарда долларов на закупку 13,7 тысячи ракет Patriot PAC-3 MSE.
Задержки в поставках ракет Patriot Украине со стороны США, объясняемые значительным сокращением американского арсенала, также могли повлиять на решение о закупке ракет предыдущего поколения. Ряд союзников Украины по НАТО оказывают давление на Министерство обороны США, требуя пересмотреть решение о прекращении части поставок оружия Киеву, а также активно ищут способы заменить американские ракеты для систем Patriot на европейские аналоги из-за ухудшения отношений с Вашингтоном и планов Дональда Трампа по полной остановке военной помощи.