Опасность атаки БПЛА объявили в Санкт-Петербурге вслед за Ленинградской областью

На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза налета беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале экстренного оповещения петербуржцев о ЧС. Там предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Около двух часов ночи такое же предупреждение получили жители Ленинградской области. Над регионом сбили 33 беспилотника, сообщал губернатор Александр Дрозденко. О каких-либо последствиях ударов власти не сообщали.