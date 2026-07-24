В Москве и Петербурге ввели ограничения для аэропортов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение ограничений в аэропортах из-за обеспечения безопасности полетов — стандартная мера, которая зачастую связана с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аналогичные ограничения ранее вводились в аэропортах Москвы, включая Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Подобные меры также применялись в региональных аэропортах, например, в Саратове, Самаре, Пензе, Тамбове, Волгограде, Ярославле, Казани, Ульяновске, Сочи, Геленджике, Краснодаре, Калуге, Чебоксарах, Владикавказе и Грозном. Например, в ночь на 6 мая 2025 года в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения, а с 01:15 того же дня ограничения начали действовать в Шереметьево из-за атаки БПЛА.

В период действия таких ограничений самолеты могут перенаправляться в другие аэропорты, как это произошло с рейсами, следовавшими в Москву, которые были отправлены в Пулково или Стригино (Нижний Новгород). Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с атаками БПЛА. Возобновление работы аэропортов после таких инцидентов обычно происходит после согласования с соответствующими органами и подтверждения безопасности.