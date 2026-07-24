Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

Сортировочный центр компании Wildberries, расположенный в Симферополе, был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram.

Около 11 часов ночи на территории Крыма заработала система противовоздушной обороны, сообщали в местном управлении МЧС. Была объявлена беспилотная опасность. Также воздушную тревогу объявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев: она действовала чуть больше часа и была отменена около 0:40 мск. О каких-либо последствиях ударов не сообщалось.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд