Матч «Рубина» против «Краснодара», Ольга Бузова и джазовый квартет из Армении

30 июля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля в рамках фестиваля «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» выступит армянский квартет Yerevan Calling Quartet. Коллектив во главе с виолончелистом Артемом Манукяном исполнит авангардный фьюжн и фанк.

30 июля в казанском ресторане LETO выступит Ольга Бузова. Организаторы отмечают, что зрителей ждет час музыкального шоу с живым исполнением хитов артистки.

29 июля в креативном кластере «Адонис» коллектив CGM Orchestra исполнит музыку композитора Людовико Эйнауди. В программе — эксклюзивные премьеры из новых альбомов (Pathos, Sequence, Elements, Low Mist, Ora, Monday) и полюбившиеся хиты Una Mattina, Fly.

Постановки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ / Коммерсантъ

«Ставки сделаны»

24 июля в театре на Булаке покажут спектакль «Ставки сделаны». В центре сюжета — английская леди, которая приводит в свои роскошные апартаменты бродягу, но ее истинные намерения остаются загадкой.

Стоимость билетов — от 750 рублей. (18+)

«Быть снова ребенком»

25 июля в Молодежном театре на Булаке пройдет поэтический вечер молодого автора Марии Кондратьевой «Быть снова ребенком». В программе — стихи о детстве, воспоминаниях, людях и жизни в сопровождении скрипки и гитары.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)