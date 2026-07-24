Матч «Рубина» против «Краснодара», Ольга Бузова и джазовый квартет из Армении
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 24 по 30 июля
Концерты
Певица и телеведущая Ольга Бузова
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Людовико Эйнауди при свечах
29 июля в креативном кластере «Адонис» коллектив CGM Orchestra исполнит музыку композитора Людовико Эйнауди. В программе — эксклюзивные премьеры из новых альбомов (Pathos, Sequence, Elements, Low Mist, Ora, Monday) и полюбившиеся хиты Una Mattina, Fly.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (0+)
Ольга Бузова
30 июля в казанском ресторане LETO выступит Ольга Бузова. Организаторы отмечают, что зрителей ждет час музыкального шоу с живым исполнением хитов артистки.
Стоимость билетов — от 3000 рублей. (12+)
Зов Еревана
30 июля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля в рамках фестиваля «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» выступит армянский квартет Yerevan Calling Quartet. Коллектив во главе с виолончелистом Артемом Манукяном исполнит авангардный фьюжн и фанк.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (6+)
Постановки
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ / Коммерсантъ
«Ставки сделаны»
24 июля в театре на Булаке покажут спектакль «Ставки сделаны». В центре сюжета — английская леди, которая приводит в свои роскошные апартаменты бродягу, но ее истинные намерения остаются загадкой.
Стоимость билетов — от 750 рублей. (18+)
«Быть снова ребенком»
25 июля в Молодежном театре на Булаке пройдет поэтический вечер молодого автора Марии Кондратьевой «Быть снова ребенком». В программе — стихи о детстве, воспоминаниях, людях и жизни в сопровождении скрипки и гитары.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)
Спорт
Футбол
26 июля на «Ак Барс Арене» состоится матч «Рубин» — «Краснодар». Перед игрой для зрителей выступит казахстанский музыкант The Limba. В прошлой встрече 8 марта казанский футбольный клуб одержал победу над соперником со счетом 2:1.