Армия Кувейта сообщила об отражении иранских ракет и БПЛА
Армия Кувейта сообщила о работе ПВО в ответ на запуски ракет и БПЛА со стороны Ирана. По информации агентства Tasnim, удары наносятся по авиабазе США «Али ас-Салем».
Силы, дислоцированные на базе «Али ас-Салем» ранее ударили по пограничному переходу между Ираном и Ираком «Шаламче». Удары Ирана стали ответом на эту атаку, отмечает «Аль-Маядин».
Погранпереход расположен в 15 км к западу от иранского города Хорремшехр в провинции Хузестан. При ударе по «Шаламче» погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщали иранские СМИ. По информации властей, в момент атаки границу пересекали паломники.
Эскалация между Ираном и США с союзниками активно развивается с 28 февраля 2026 года после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на это, Исламская Республика Иран начала наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Иорданию и Оман. Эти атаки стали частью операции Ирана под названием «Правдивое обещание 4». Иранские формирования, такие как Корпус стражей исламской революции (КСИР), объявляли об ударах по различным американским объектам в регионе, заявляя о поражении целей в Кувейте.
В ходе этих событий Кувейт неоднократно подтверждал перехват иранских ракет и беспилотников своими системами ПВО. Так, например, сообщалось о перехвате около 100 баллистических ракет и более 280 беспилотников. В результате этих атак на территории Кувейта фиксировались повреждения объектов как гражданского, так и военного назначения, включая международный аэропорт, пограничные посты и нефтеперерабатывающий завод. При этом были пострадавшие среди гражданских лиц и военнослужащих.
МИД Кувейта назвал иранские атаки «опасной эскалацией», нарушающей суверенитет страны и международное право, и заявил о праве Кувейта на принятие ответных мер. Возобновление взаимных атак между США и Ираном началось 8 июля 2026 года, когда стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании.