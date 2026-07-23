В Госдуму внесли законопроект об индексации пособий семьям погибших силовиков
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств с учетом инфляции на момент выплаты.
Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации. Выплаты назначаются в случае гибели сотрудника из-за травмы или заболевания, полученных на работе. Пособие также назначается, если бывший сотрудник был уволен из-за травмы или болезни и умер в течение года после окончания службы.
Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.
Законопроекты, касающиеся индексации выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, регулярно вносятся в Госдуму. Например, в январе 2025 года вносился законопроект об индексации военных пенсий до уровня фактической инфляции, который поддержал Совет Федерации. До этого, в 2023 году, правительство пересмотрело планы по отказу от индексации окладов военным и силовикам, решив увеличить их на 4,5% с 1 октября 2024 года, а в 2022 году Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 8,6% с 1 января 2022 года.
Помимо индексации пособий и пенсий, разрабатываются и другие меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Так, в ноябре 2024 года в Госдуму внесли законопроект о праве на неоплачиваемый отпуск для родственников тяжелобольных бойцов СВО. Ранее, в 2023 году, принимались решения об увеличении материальной помощи родителям погибших в СВО участников в Ханты-Мансийском автономном округе и вводились единовременные выплаты в случае ранений или гибели военкоров в зоне СВО.
Индексация социальных выплат, включая пособия семьям погибших, также является предметом обсуждения на разных уровнях. Например, в ноябре Госдума рассматривала законопроекты, касающиеся индексации различных социальных выплат, а в Москве с января 2024 года увеличены единовременные и ежемесячные социальные пособия, в том числе для детей и родителей погибших военнослужащих. Минобороны РФ также выступало с предложением ежегодно индексировать похоронные выплаты военным.