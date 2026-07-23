Администрация Харабалинского района заказала круглосуточную охрану за 1 млн руб.

Администрация Харабалинского района Астраханской области завершила поиск охраны для управления сельского хозяйства, которое располагается в здании на ул. Богдана Хмельницкого, 17 в райцентре. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,089 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Росгвардии по Пензенской области Фото: Управление Росгвардии по Пензенской области

В конкурсе участвовали два кандидата. Победителем признан участник, предложивший на 5,5 тыс. руб. меньше начальной цены. Контракт с ним еще не заключен.

В документации указано, что оказание услуг требуется с даты подписания договора и до 31 декабря. Здание должно охраняться круглосуточно (с 7:00 до 7:00). На посту будут работать три охранника посменно. Оружие им не выдадут, но предоставят спецсредства — наручники и резиновую палку. Работать они будут в контрольно-пропускном режиме. Подрядная организация должна обеспечить сотрудников форменной одеждой, телефонной связью и замену в случае неявки.

Нина Шевченко