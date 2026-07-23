Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Агентстве по охране окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

«Мы говорили об искусственном интеллекте, когда я был в Пекине, и мы будем обсуждать это снова»,— сказал американский президент.

Визит господина Си будет ответом на поездку Дональда Трампа в Китай. Американский президент посетил КНР в мае. Сам он назыал свою поездку «огромным успехом». Китайская сторона сообщила о «значительных результатах» саммита.