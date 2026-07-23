Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США
Трамп: Си Цзиньпин посетит США 24 сентября
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 24 сентября. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами в Агентстве по охране окружающей среды.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters
«Мы говорили об искусственном интеллекте, когда я был в Пекине, и мы будем обсуждать это снова»,— сказал американский президент.
Визит господина Си будет ответом на поездку Дональда Трампа в Китай. Американский президент посетил КНР в мае. Сам он назыал свою поездку «огромным успехом». Китайская сторона сообщила о «значительных результатах» саммита.
Заявленный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре 2026 года является частью серии ожидаемых встреч между лидерами двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех полноформатных встреч в 2026 году. Среди них обсуждались возможный визит Трампа в Китай в апреле, ответный визит Си Цзиньпина в США и встреча на саммите G20 в Майами. Президент США также проявлял интерес к участию в форуме АТЭС, который должен пройти в Китае.
В ходе этих встреч главы государств планируют обсуждать различные вопросы, включая состояние мировой экономики, конфликт между Россией и Украиной, ситуацию с Ираном, возможности Китая по закупке американских нефти и газа. Такие переговоры, в особенности на фоне торговых противоречий, направлены на поиск способов избежать эскалации и наладить сотрудничество, в том числе в вопросах безопасности. Ранее Дональд Трамп даже говорил о возможности обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти Китаем.