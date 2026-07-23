«Пластик», который лопнул

В Самарской области производственный корпус бывшего завода «Сызрань-Пластик», в прошлом одного из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа, продают за 1,2 млрд руб. Завод, созданный еще в советское время, в разные периоды принадлежал группе компаний «СОК» Юрия Качмазова, холдингу «Криста» депутата Самарской губернской думы Владимира Симонова и нижегородскому «Автокомпоненту». «Пластик» занимался оптовой и мелкооптовой продажей более чем 3 000 наименований комплектующих изделий из пластмасс к автомобилям АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа. После 2013 года предприятие начало испытывать финансовые трудности. Несколько лет назад завод пытались продать китайским инвесторам за 799 млн руб., однако договориться так и не удалось. По мнению экспертов, с точки зрения инвестиционной привлекательности объект «сложный», однако эксперты разошлись в оценке рыночной цены актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Информация о продаже производственной площадки бывшего завода «Сызрань-Пластик» на Саратовском шоссе, 4 появилась на сайте объявлений. Как указано в объявлении, площадь цеха, расположенного недалеко от трассы М-5, составляет 130 тыс. кв. м. В здании есть водоснабжение, канализация, газ, свободные электрические мощности, встроенный административно-бытовой комплекс, химическая лаборатория, столовая, трансформаторные подстанции, ж/д-ветки и т. д. Кроме того, автор объявления говорит о возможности получения субсидий от правительства Самарской области и «огромное количество сотрудников», желающих работать на предприятии.

Завод, носивший название «Сызранский завод пластических масс», был создан в 60-х годах. Изначально предприятие выпускало комплектующие для ракет «Союз-М» и «Прогресс», но вскоре стало изготавливать комплектующие для АвтоВАЗа и других автомобильных заводов. Как сообщали СМИ, еще в советское время завод стал крупнейшим в Европе переработчиком пластмассы. В 90-х годах компания оказалась в собственности группы «СОК» Юрия Качмазова, затем, в начале 2000-х, владельцем завода стала группа «Криста», подконтрольная депутату Самарской губернской думы Владимиру Симонову. В тот период ежегодная выручка «Сызрань-Пластика» составляла около 5 млрд руб. в год. Завод поставлял более чем 3 000 наименований комплектующих изделий из пластмасс к автомобилям ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. В 2013 году «Криста» продала предприятие нижегородской компании «Автокомпонент», на тот момент завод уже работал в убыток. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2013 года выручка составила 2,3 млрд руб., убыток — 474 млн руб. Через несколько лет завод сменил название с ОАО «Пластик» на АО «ПК Автокомпонент Сызрань».

В начале 2024 года предприятие выкупили инвесторы из Свердловской области, которые планировали превратить площадку завода общей площадью 200 тыс. кв. м на 81 га в индустриальный парк, но планы так и не удалось осуществить. В конце того же года стало известно, что имущество бывшего «Сызрань-Пластика» планируется продать за 799 млн руб. китайцам, но сделку в итоге не заключили. Собственником компании, согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», является АО «Управляющая компания Автокомпонент», которое исключено из ЕГРЮЛ «в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, стоимость актива «явно завышена». «На мой взгляд, рыночная цена имущества от силы 400 млн руб. Вопрос: кто согласится купить такой большой комплекс и каково состояние производственных помещений и связанной с ними инфраструктуры, их степень износа. Сейчас в экономике сильный кризис, и я практически не вижу инвестора, готового выложить крупную сумму денег. В принципе, активом может заинтересоваться какой-нибудь маркетплейс, который переоборудует комплекс под склад, но промышленный игрок вряд ли это купит»,— говорит Леонид Хазанов.

По мнению управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, цена в размере 1,2 млрд руб. за имущество выглядит обоснованной, если речь идет не столько о здании, сколько о «масштабе, инфраструктуре и возможности быстро создать индустриальный парк с нуля».

«Актив находится на промышленной территории с редким для такого масштаба набором коммуникаций и логистики. Так вот, с точки зрения рынка это скорее не дорогой и не дешевый объект, а сложный. Если перевести цену в квадратный метр, то получается уровень около 9,2 тыс. руб. за метр, который для промышленной недвижимости выглядит умеренным, но только при условии, что покупатель получает не руины, а работающую площадку с понятной юридической чистотой и минимальным объемом капвложений в развитие. Если же потребуется серьезная модернизация, то заявленная стоимость уже начинает выглядеть завышенной»,— говорит Анастасия Владимирова. Как отмечает эксперт, площадка может быть интересна не конечному пользователю, а профильному инвестору, который умеет монетизировать промышленные территории через редевелопмент, аренду резидентам или запуск собственного производства.

Сабрина Самедова