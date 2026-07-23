Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы 8 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Маргариты Суханкиной, солистки группы «Мираж», к основателю и композитору коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав. По решению суда господин Литягин должен выплатить госпоже Суханкиной компенсацию более 8 млн рублей, а также получил запрет распоряжаться ее исключительными правами на 29 совместных музыкальных произведений.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Согласно материалам дела, осенью 2023 года Маргарита Суханкина узнала, что Литягин распоряжается исключительными правами на часть треков, которые она исполняет. Причем согласия певицы на такое распоряжение не было, а вознаграждение за использование прав господин Литягин не выплачивал. Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться правами на песни, включая «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу», «Музыка нас связала» и другие.
Группа «Мираж» была основана в 1986 году Андреем Литягиным и является значимой фигурой на советской и российской музыкальной сцене. Маргарита Суханкина стала первой солисткой коллектива, записав ключевые хиты, такие как «Звезды нас ждут», «Видео» и «Эта ночь».
Иск Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину относится к категории споров о защите авторских прав, которые в последние годы в России стали встречаться чаще. Объем претензий правообладателей к использованию произведений в России обновил рекорд, а число судебных разбирательств из-за нарушения интеллектуальных прав в 2024 году выросло на 5%, при этом количество дел о нарушении авторских и смежных прав увеличилось более чем на 30%. Юристы объясняют это ростом числа охраняемых объектов авторского права и более строгим подходом судов к нарушителям.
Судебные споры о нарушении авторских прав распространены в музыкальной индустрии. Например, Российское авторское общество (РАО) активно подает иски к компаниям, использующим чужую музыку без лицензии. В 2025 году РАО отсудило 240 тыс. рублей у свердловской компании за нарушение исключительных прав на произведения группы Depeche Mode, по 20 тыс. за каждую исполненную песню. В 2024 году было зарегистрировано 46,3 тысячи споров по защите исключительных прав.
С января 2026 года в Гражданский кодекс РФ внесены изменения, которые касаются системы защиты авторских прав. Согласно нововведениям суды смогут уменьшать суммы претензий, если правообладатели требуют чрезмерно высокие выплаты, однако в целом это поспособствует более строгой и справедливой защите авторских прав. Минимальный порог компенсации за нарушение исключительных прав предлагается повысить до 50 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц, хотя в настоящее время он составляет 10 тысяч рублей.
Подобные дела подчеркивают важность четкого соблюдения авторского права в музыкальной индустрии. Юристы отмечают, что шансы на успех в подобных спорах напрямую зависят от ясности и полноты лицензионных договоров, заключенных между сторонами. Отсутствие таких договоров или их нечеткие формулировки могут приводить к судебным разбирательствам и крупным компенсациям.