Солистка «Миража» Суханкина отсудила у основателя группы 8 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иск Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину относится к категории споров о защите авторских прав, которые в последние годы в России стали встречаться чаще. Объем претензий правообладателей к использованию произведений в России обновил рекорд, а число судебных разбирательств из-за нарушения интеллектуальных прав в 2024 году выросло на 5%, при этом количество дел о нарушении авторских и смежных прав увеличилось более чем на 30%. Юристы объясняют это ростом числа охраняемых объектов авторского права и более строгим подходом судов к нарушителям.

Судебные споры о нарушении авторских прав распространены в музыкальной индустрии. Например, Российское авторское общество (РАО) активно подает иски к компаниям, использующим чужую музыку без лицензии. В 2025 году РАО отсудило 240 тыс. рублей у свердловской компании за нарушение исключительных прав на произведения группы Depeche Mode, по 20 тыс. за каждую исполненную песню. В 2024 году было зарегистрировано 46,3 тысячи споров по защите исключительных прав.

С января 2026 года в Гражданский кодекс РФ внесены изменения, которые касаются системы защиты авторских прав. Согласно нововведениям суды смогут уменьшать суммы претензий, если правообладатели требуют чрезмерно высокие выплаты, однако в целом это поспособствует более строгой и справедливой защите авторских прав. Минимальный порог компенсации за нарушение исключительных прав предлагается повысить до 50 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц, хотя в настоящее время он составляет 10 тысяч рублей.

Подобные дела подчеркивают важность четкого соблюдения авторского права в музыкальной индустрии. Юристы отмечают, что шансы на успех в подобных спорах напрямую зависят от ясности и полноты лицензионных договоров, заключенных между сторонами. Отсутствие таких договоров или их нечеткие формулировки могут приводить к судебным разбирательствам и крупным компенсациям.