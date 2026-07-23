ЕС ввел санкции против Мозырского НПЗ и его трейдера
Под санкции ЕС попали Мозырский НПЗ в Белоруссии и Европейская трейдинговая компания (ETK) — единственный представитель по реализации в России нефтепродуктов Мозырского НПЗ и завода «Нафтан». Соответствующее решение совета ЕС опубликовано 23 июля.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших в Белоруссии. По данным Reuters, общая мощность предприятия и Новополоцкого НПЗ — 24 млн тонн в год. По собственным данным, экспортирует до 80% продукции, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, СУГ и т. д.
Как отмечается в решении совета ЕС, Мозырский НПЗ входит в состав концерна «Белнефтехим», который с 3 августа 2023 года находится под санкциями ЕС и почти полностью принадлежит Белоруссии и «Славнефти». ЕТК, отмечает совет ЕС, также контролируется Белоруссией.
Санкции ЕС введены в условиях роста поставок бензина из Белоруссии в Россию в условиях снижения переработки в РФ из-за атак. Как сообщал источник “Ъ”, белорусские НПЗ за июнь 2026 года отгрузили около 150 тыс. тонн бензина, примерно 10% от общего потребления в РФ.
Санкции против Белоруссии, в частности в отношении нефтеперерабатывающего и химического секторов, обсуждались ЕС еще в мае 2021 года после инцидента с самолетом Ryanair, когда был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Тогда же ЕС рассматривал санкции против таких ключевых компаний, как «Беларуськалий» и НПЗ «Нафтан». Несмотря на это, экспорт белорусских нефтепродуктов в Европу в первом квартале 2021 года активно рос, составив 1,5 млн тонн на сумму $550,9 млн.
В дальнейшем, в декабре 2021 года, Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, который также мог затронуть компании, включая «Белоруснефть» и «Гродно Азот». Тогда Белоруссия заявила, что это затронет экспорт на $250–300 млн в год, в первую очередь из энергетической и нефтехимической группы, и обозначила планы по переориентации экспорта на рынки Китая, России и стран Африки. В начале 2022 года Эстония прекратила транзит нефтепродуктов из Белоруссии, не подпадающих напрямую под европейские санкции, чтобы оказать давление на белорусский режим.
В целом санкционное давление со стороны ЕС на Белоруссию, в том числе на ее нефтеперерабатывающую отрасль, имеет многолетнюю историю. Ранее это уже приводило к ухудшению экономики белорусских НПЗ и поиску новых рынков сбыта, включая Россию.