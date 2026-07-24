Закупкам придали ускорение
Госдума одобрила закон об упрощении процедур госзаказа
Нацеленный на упрощение закупочных процедур закон принят Госдумой 23 июля сразу во втором и третьем чтениях. Среди нововведений — расширение преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также меры по повышению гибкости системы госзакупок в целом. Так, допускается изменение объема поставок и стоимости договоров, а также замена продукции на товар с аналогичными характеристиками. Ко второму чтению из документа были исключены вызвавшие замечания Счетной палаты положения о наделении Минфина полномочиями предоставлять разъяснения, дающие участникам рынка гарантии о ненарушении ими закупочных норм,— по словам экспертов, такие суждения могли бы стать инструментом избирательного правоприменения.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Закон, направленный на упрощение и ускорение процедур госзаказа, 23 июля одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. Изменения вносятся в профильный 44-ФЗ о контрактной системе. Они были подготовлены группой сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По словам председателя думского комитета по экономполитике Максима Топилина инициаторами разработки стали регионы.
- Согласно принятому закону, пороговое значение максимальной или начальной цены закупки (торги идут на понижение) у субъектов МСП (им государство должно отдавать не менее 25% своих заказов) повышается с 20 млн до 30 млн руб.
- С 10 млн до 20 млн руб. увеличивается порог начальной цены для проведения электронного запроса котировок — упрощенной процедуры, при которой участники при подаче заявок сразу указывают цену контракта (побеждает тот, кто предлагает самую низкую).
В случае с заказами на неопределенный объем поставок (когда заранее количество товара неизвестно — например, при закупках топлива для общественного транспорта) сторонам разрешается менять в пределах 10% стоимость договора и объем договора. Среди прочих новаций — возможность замены закупаемой государством продукции на товар с аналогичными характеристиками, а также право на изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении отечественной продукции.
По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, повышение порога закупок у МСП и лимита для электронного запроса котировок — уже давно назревшие шаги.
«Инфляция за последние годы "съела" старые лимиты, их пересмотр действительно может дать регионам больше гибкости»,— пояснила она “Ъ”. Концептуально, по словам Елены Дыбовой, в ТПП изменения поддерживают, но ряд норм требует доработки.
Отметим, изначально законопроект содержал положение о том, что Минфин, курирующий сферу госзаказа, наделяется полномочиями давать письменные разъяснения по вопросам правоприменения закупочного законодательства — действия участников рынка, совершенные в соответствии с ними, не считались бы нарушениями. Однако Счетная палата в своем отзыве на законопроект сочла это «нецелесообразным», поскольку правовое регулирование должно быть понятно субъектам правоотношений исходя из конкретных норм, при этом положения действующего 44-ФЗ «не содержат правовой неопределенности, препятствующей их единообразному применению». В итоге ко второму чтению норма была исключена.
Как пояснила “Ъ” руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам компании «АНП Зенит» Римма Фатыхова, информационные письма Минфин может выпускать и сейчас — новелла заключалась бы в предоставлении поставщикам и заказчикам гарантий о ненарушении норм. Руководитель одной из федеральных электронных торговых площадок пояснил “Ъ”, что непрошедшая норма о даче письменных разъяснений — попытка Минфина консолидировать всю разъяснительную практику с целью гармонизации закупочного процесса. Сохранение этого положения в законе, подчеркивает он, могло бы привести к ряду юридических коллизий. Советник ректора РГСУ Константин Поздняков добавляет, что Минфин таким образом мог фактически получить функцию «квазисудебного толкования закона», а его разъяснения могли бы превратиться в инструмент избирательного правоприменения.
В Минфине “Ъ” сообщили, что ведомство поддерживает приятые изменения: «Они позволят более оперативно удовлетворять потребности заказчиков в товарах, работах и услугах, а также снизят административную нагрузку».