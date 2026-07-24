Закупкам придали ускорение

Нацеленный на упрощение закупочных процедур закон принят Госдумой 23 июля сразу во втором и третьем чтениях. Среди нововведений — расширение преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также меры по повышению гибкости системы госзакупок в целом. Так, допускается изменение объема поставок и стоимости договоров, а также замена продукции на товар с аналогичными характеристиками. Ко второму чтению из документа были исключены вызвавшие замечания Счетной палаты положения о наделении Минфина полномочиями предоставлять разъяснения, дающие участникам рынка гарантии о ненарушении ими закупочных норм,— по словам экспертов, такие суждения могли бы стать инструментом избирательного правоприменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Закон, направленный на упрощение и ускорение процедур госзаказа, 23 июля одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. Изменения вносятся в профильный 44-ФЗ о контрактной системе. Они были подготовлены группой сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По словам председателя думского комитета по экономполитике Максима Топилина инициаторами разработки стали регионы.

Согласно принятому закону, пороговое значение максимальной или начальной цены закупки (торги идут на понижение) у субъектов МСП (им государство должно отдавать не менее 25% своих заказов) повышается с 20 млн до 30 млн руб.

С 10 млн до 20 млн руб. увеличивается порог начальной цены для проведения электронного запроса котировок — упрощенной процедуры, при которой участники при подаче заявок сразу указывают цену контракта (побеждает тот, кто предлагает самую низкую).

В случае с заказами на неопределенный объем поставок (когда заранее количество товара неизвестно — например, при закупках топлива для общественного транспорта) сторонам разрешается менять в пределах 10% стоимость договора и объем договора. Среди прочих новаций — возможность замены закупаемой государством продукции на товар с аналогичными характеристиками, а также право на изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении отечественной продукции.

По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, повышение порога закупок у МСП и лимита для электронного запроса котировок — уже давно назревшие шаги.

«Инфляция за последние годы "съела" старые лимиты, их пересмотр действительно может дать регионам больше гибкости»,— пояснила она “Ъ”. Концептуально, по словам Елены Дыбовой, в ТПП изменения поддерживают, но ряд норм требует доработки.

Отметим, изначально законопроект содержал положение о том, что Минфин, курирующий сферу госзаказа, наделяется полномочиями давать письменные разъяснения по вопросам правоприменения закупочного законодательства — действия участников рынка, совершенные в соответствии с ними, не считались бы нарушениями. Однако Счетная палата в своем отзыве на законопроект сочла это «нецелесообразным», поскольку правовое регулирование должно быть понятно субъектам правоотношений исходя из конкретных норм, при этом положения действующего 44-ФЗ «не содержат правовой неопределенности, препятствующей их единообразному применению». В итоге ко второму чтению норма была исключена.

Как пояснила “Ъ” руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам компании «АНП Зенит» Римма Фатыхова, информационные письма Минфин может выпускать и сейчас — новелла заключалась бы в предоставлении поставщикам и заказчикам гарантий о ненарушении норм. Руководитель одной из федеральных электронных торговых площадок пояснил “Ъ”, что непрошедшая норма о даче письменных разъяснений — попытка Минфина консолидировать всю разъяснительную практику с целью гармонизации закупочного процесса. Сохранение этого положения в законе, подчеркивает он, могло бы привести к ряду юридических коллизий. Советник ректора РГСУ Константин Поздняков добавляет, что Минфин таким образом мог фактически получить функцию «квазисудебного толкования закона», а его разъяснения могли бы превратиться в инструмент избирательного правоприменения.

В Минфине “Ъ” сообщили, что ведомство поддерживает приятые изменения: «Они позволят более оперативно удовлетворять потребности заказчиков в товарах, работах и услугах, а также снизят административную нагрузку».

Полина Попова