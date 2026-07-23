Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта

Белорусский МИД передал временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне информацию о подготовке теракта на территории Польши. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

По данным Минска, к нападению готовится человек, ранее осужденный в Белоруссии по нескольким статьям УК и недавно лишенный польскими властями дополнительной защиты и права на проживание в стране. В МИДе утверждают, что целью предполагаемой атаки могут стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, живущей в Польше.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мотивом возможного преступления считается месть женщине, которая, по версии Минска, недостаточно добивалась сохранения статуса этого человека в Польше.

Сообщается, что сведения поступили в МИД от правоохранительных органов Белоруссии и были переданы польской стороне в рамках сотрудничества двух стран по линии борьбы с преступностью. Ведомство также выразило готовность направлять дополнительные данные по мере их появления.