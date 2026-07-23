Под Балаковом воссоздают соборный храм Иргизского Воскресенского монастыря
На территории Иргизского Воскресенского мужского монастыря в поселке Береговом началось возведение стен нового соборного храма. Об этом сообщил минпром Саратовской области.
Фото: минпром Саратовской области
Завершены подготовительные работы и устройство фундамента. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.
Исторический пятиглавый храм в честь Воскресения Христова, построенный во второй половине XVIII века, был разрушен в 1920-х годах. Воссоздание храма ведется с 2025 года при поддержке Балаковской АЭС.
В ходе рабочего визита епископ Балаковский и Николаевский Иннокентий и наместник монастыря игумен Иоанн встретились с директором АЭС Юрием Максимовым и осмотрели машзал энергоблока №1. Атомщики продемонстрировали им принципы управления энергоблоком.