Под Балаковом воссоздают соборный храм Иргизского Воскресенского монастыря

На территории Иргизского Воскресенского мужского монастыря в поселке Береговом началось возведение стен нового соборного храма. Об этом сообщил минпром Саратовской области.

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Завершены подготовительные работы и устройство фундамента. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Исторический пятиглавый храм в честь Воскресения Христова, построенный во второй половине XVIII века, был разрушен в 1920-х годах. Воссоздание храма ведется с 2025 года при поддержке Балаковской АЭС.

В ходе рабочего визита епископ Балаковский и Николаевский Иннокентий и наместник монастыря игумен Иоанн встретились с директором АЭС Юрием Максимовым и осмотрели машзал энергоблока №1. Атомщики продемонстрировали им принципы управления энергоблоком.

Нина Шевченко