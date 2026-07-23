Британские мусульмане заявили о росте числа нападений на мечети

Каждые пять дней в Великобритании совершается нападение на мечеть. За прошлый год зафиксировано более 70 подобных нападений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Мусульманский фонд Британии. Фонд классифицирует как нападение на мечеть акты вандализма, давления и выражения ненависти к тем, кто посещает мечеть, онлайн-преследования и так далее.

Лондон, Большой Манчестер и регион Средняя Англия фонд называет главными очагами нападений. В Лондоне было отмечено девять отдельных нападений на мечети, а на одну мечеть в Бирмингеме, крупнейшем городе Средней Англии, нападали три раза.

По данным Министерства внутренних дел страны, рост количества преступлений на почве ненависти к мусульманам за 12 месяцев к марту 2025 года составил 19%. The Guardian напоминает, что в начале года правительство Британии объявило о намерении выделить дополнительные 40 млн фунтов стерлингов (более $53 млн) мечетям в рамках уже существующей схемы финансирования безопасности мечетей. Она позволяет финансировать за счет государства установку камер слежения, новых ограждений и привлечение к охране мечетей частных компаний.

Однако, как говорят в фонде, получить деньги мечетям необыкновенно сложно из-за бюрократических проблем. Иногда получение средств затягивается более, чем на год.

Фонд говорит и о том, что проблема становится острее в связи с тем, что враждебное отношение к мусульманам в стране все более становится нормой. Как следует из опроса, проведенного фондом совместно с организацией British Future в июне этого года, каждый шестой британец считает рост мусульманского населения «угрозой устоям британской культуры».

Андрей Келекеев