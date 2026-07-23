Депутаты свое отголосовали

Госдума 23 июля рассмотрела последние запланированные на весеннюю сессию законопроекты и закончила заслушивать отчеты глав комитетов. Это новая традиция, которую под занавес созыва придумал спикер Вячеслав Володин. Во второй день выступила вторая половина думских руководителей, в том числе главы ключевых экономических комитетов. Акцент они сделали на беспрецедентных вызовах, которые пришлось преодолевать и российской экономике в целом, и парламенту в частности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отчетам предшествовал блок из 12 законопроектов второго и третьего чтений. «Предвижу злопыхательские статьи: "Госдума в последний день приняла такое количество законов",— упредил критику Вячеслав Володин ("Единая Россия", ЕР).— Послушайте, этому предшествовала огромная работа в профильных комитетах, министерствах, ведомствах, но никто об этом не напишет». По словам спикера, журналистам следовало бы подчеркнуть, что Дума работает по процедуре и без нарушений «даже в это непростое время».

Затем господин Володин указал коллегам на председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова (ЕР): «Обратите внимание, мерит шагами зал, готовится к выступлению». Господин Макаров остается «одним из наиболее эффективных председателей с точки зрения работоспособности», подчеркнул спикер: «Ему равных нет — только Харитонов и Яровая (глава комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов и вице-спикер Ирина Яровая.— “Ъ”) и могут конкурировать». Он также признался, что ему не дает покоя секрет «работоспособности» упомянутых депутатов. «Любовь народа»,— тут же нашелся с ответом коммунист Харитонов.

«Вот любовь вдохновляет, а Феликс Эдмундович контролирует. Он,— указал спикер на Николая Харитонова,— памятник у Немцова отобрал, теперь стоит у него в кабинете — сходите, посмотрите». Уменьшенную копию памятника Феликсу Дзержинскому на пленарном заседании Думы в 2000-м коммунисту действительно подарил лидер фракции СПС Борис Немцов, вознаградив таким образом настойчивые требования коллеги о восстановлении монумента на Лубянской площади.

Как специально пояснили “Ъ” в Думе, блоки выступающих «формировались по направлениям работы министерств и ведомств».

Первым с отчетом выступил как раз Андрей Макаров. Послушать господина Макарова, например, «Минфин пришел почти в полном составе», заметил Вячеслав Володин: «Дел в правительстве много, и в Минфине особенно, но без такого взаимодействия вряд ли что-то получится».

Среди прочего глава комитета по бюджету, как и позже его коллеги по финансово-экономическому блоку, подчеркнул масштаб вызовов, с которыми пришлось столкнуться уходящему созыву. Но, несмотря ни на какие санкции, комитет всегда придерживался трех заданных президентом приоритетов: выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также достижение национальных целей развития, перечислил Андрей Макаров.

Пять лет пробежали очень быстро, добавил глава комитета по экономической политике Максим Топилин (ЕР), хотя вся работа и велась «в условиях экономической войны». «Около 30 тыс. санкций — и в этих условиях мы развиваемся и продолжаем двигаться вперед!» — похвалился депутат. Правда, «ресурс адаптации бизнеса не бесконечен», позволил себе напомнить глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»), потому задача парламентариев — «вырабатывать решения, которые помогут не только устоять, но и развиваться».

Еще одна задача будущего созыва — «укрепить низы», как когда-то завещал еще царской Думе Петр Столыпин, обратился к истокам глава комитета по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР).

Быть поближе к людям рекомендовал и назначенный два месяца назад и. о. главы комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»). Он скромно признался, что всю работу сделали «предшественники и члены комитета»: «Есть хорошее слово "общественник" — вот у нас все члены комитета по-настоящему общественники, и низкий им за это поклон».

Итоговое пленарное заседание восьмого созыва состоится 27 июля. В тот же день с депутатами встретится президент Владимир Путин.

Григорий Лейба