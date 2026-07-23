Преступность повысилась в Неверкинском районе Пензенской области на 96%

Прокуратура Пензенской области опубликовала данные о состоянии преступности в регионе за первое полугодие 2026 года. Подробности привела пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Общее число зарегистрированных правонарушений снизилось на 10,3% и составило 5,35 тыс. случаев. При этом в Земетчинском, Камешкирском, Иссинском и Наровчатском районах показатель упал более чем на 40%. В Неверкинском (+96%), Вадинском (25%) и Кузнецком (15,3%) районах зафиксировали рост.

Половину дел (2,7 тыс.) составляют преступления против собственности: число краж сократилось на 1,8%, а мошенничеств — на 18,7%, причем 78% последних приходятся на IT-сферу. Также на 26,8% уменьшилось количество наркопреступлений, а доля особо тяжких и тяжких деяний снизилась на 38,1% и 7,5% соответственно. Общая раскрываемость преступлений в регионе достигла 56%.

Правоохранительные органы выявили 2,1 тыс. правонарушителя, половина из которых не имеет постоянного дохода и находится в возрасте 30–49 лет. Число рецидивистов, ранее судимых лиц, а также совершивших преступления в состоянии опьянения сократилось. При этом зафиксирован рост числа убийств и покушений на убийство на 14,3% (16 случаев) и организации незаконной миграции на 75% (семь случаев).

Дарья Васенина