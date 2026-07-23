ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ в порту Южный Одесской области

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары воздушного базирования по порту «Южный» на Украине. Целью атаки стали объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры, что затруднит снабжение украинской армии ГСМ. Ранее российские военные также нанесли удары по складам беспилотников в Одессе и участвовали в освобождении населенных пунктов Артельное и Благодатное.